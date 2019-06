Hospiz Haus Sonnenschein Rheinberg : Schüler erfahren Hospizarbeit hautnah

Rheinberg/Kamp-Lintfort Der Religionskurs der Jahrgangsstufe 11 an der Unesco-Schule Kamp-Lintfort ließ sich von Einrichtungsleiterin Beate Bergmann über Arbeit im Rheinberger Haus Sonnenschein aufklären. Viele interessierte Fragen wurden beantwortet.

Birgit Frese ist katholische Religionslehrerin an der Unesco-Schule in Kamp-Lintfort. Im Unterricht behandelt sie gerade das Thema „Umgang mit Sterbenden“. Bereits zum dritten Mal besuchte sie daher mit Schülern der Gesamtschule das Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg.