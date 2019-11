Gesamtschule Xanten-Sonsbeck : Erkundungstour zur Südküste Englands

87 Gesamtschüler verbrachten eine Woche in Eastbourne in England. Foto: Gesamtschule Xanten

87 Schüler aus dem Jahrgang neun der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck brachen im Oktober zur gemeinsamen Fahrt auf. Ziel war die malerische Südküste Englands.

Weiße Klippen, die verwinkelten Lanes von Brighton und sogar ein Tag in London mit Bootsfahrt auf der Themse habe die Woche für alle unvergesslich gemacht, heißt es von Seiten der Schule. Besonders der Aufenthalt in Gastfamilien in Eastbourne wurde mit Spannung erwartet – andere Gewohnheiten, anderes Essen und natürlich eine andere Sprache. „Wir wurden so freundlich aufgenommen“, berichteten die Schüler am ersten Morgen begeistert. Eine optimale Gelegenheit, die Englischkenntnisse unter Beweis zu stellen. Und so waren sich auf der Rückfahrt alle einig: Es war eine tolle Fahrt, bloß noch viel länger hätte sie sein dürfen.