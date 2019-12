Kirchenchor Veen : Ehrung treuer Chorsänger mündet in spaßigem Abend

Alpen-Veen Der Kirchenchor Veen hat sein Cäcilienfest gefeiert. Dank der Sopran-Sängerinnen kam an diesem Abend auch der Spaß nicht zu kurz. Zudem wurden verdiente Sänger geehrt.

Beim Cäcilienfest des Veener Kirchenchores wurden auch in diesem Jahr wieder langjährige Mitglieder geehrt: Heide van der Zwaag und Birgit Meschendörfer sind seit 25 Jahren Chorsängerinnen. Karl-Josef Wolfertz ist bereits seit 50 Jahren Chormitglied. In dieser Zeit war er auch viele Jahre Vorsitzender des Chores. Und in Abwesenheit wurde auch der erkrankte Josef Berger für insgesamt schon 40 Jahre Treue zur Sängergemeinschaft geehrt. Die Ehrungen fanden nach der Messe in der Pfarrkirche St. Nikolaus statt.