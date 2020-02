CDU Sonsbeck : Spende unterstützt private Realschule

Sonsbeck Sonsbecks CDU ruft die Eltern in der Gemeinde dazu auf, ihre Kinder „an unserer einzigen weiterführenden Schule anzumelden“.

Die Gründung einer privaten Realschule Sonsbeck ist von den Mitgliedern der CDU mit Freude aufgenommen worden. Auf Anregung des Vorsitzenden Matthias Broeckmann wurde großzügig für den Förderverein gespendet. Am Ende kam ein Betrag von mehr als 1000 Euro zusammen. Bei einem Treffen überreichte Parteichef Broeckmann nun einen Scheck an die Fördervereins-Vorsitzende Elke Reichertz. Broeckmann bekräftigte, dass die CDU die Gründung der Realschule sehr begrüße. „Wir wollen, dass sie eine hervorragende Alternative zu anderen Schulformen wird.“ Die CDU glaube an den Erfolg, so Broeckmann weiter. Er bitte alle Eltern, sich zu informieren und ihre Kinder „an unserer einzigen weiterführenden Schule anzumelden“.