Bönninghardt-Schule : Westnetz-Mitarbeiter spenden 1000 Euro

Alpen Die Summe kam durch die Rest-Cent-Kasse der Belegschaft zusammen. Die Schule kann das Geld für verschiedene Projekte gut gebrauchen.

(RP) Die Förderschule Bönninghardt freut sich über eine Spende von 1000 Euro, die von Mitarbeitern der Westnetz GmbH in Wesel in deren Rest-Cent-Kasse gesammelt wurden. „Die Mitarbeiter treten monatlich die Centbeträge ihres Entgelts ab, um diese zu spenden. Des Weiteren können außerdem Vorschläge eingereicht werden, für welchen guten Zweck das gesammelte Geld dann gespendet werden soll“, sagt Silke Lodder, Betriebsratsvorsitzende der Westnetz in Wesel. Diesmal gab Mitarbeiter Alfons Immens den letztlich entscheidenden Tipp, das Geld doch an die Bönninghardt-Schule zu spenden.