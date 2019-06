Sekundarschule Alpen : Niederländischkurs besucht Partnerschule in Elburg

Alpen 22 Schüler der Jahrgangsstufe acht der Sekundarschule Alpen verbrachten mit ihren niederländischen Partnerschülern einen gemeinsamen Tag in Elburg.

Damit der verbale Austausch an dem Tag auch tatsächlich nicht zu kurz kam, wurde im Vorfeld ein Programm entwickelt, bei dem es viele Aufgaben zu meistern gab. So ging es für die Schüler nach der Begrüßung zu einer persönlichen Schulführung. Die niederländischen Schüler erklärten ihren deutschen Partnern mit viel Begeisterung die Schule und zeigten ihnen das Gebäude. Auch die Klassenzimmertüren standen währenddessen für Einblicke in den Unterricht offen, sodass die Schüler eine Vielzahl von Einblicken erhielten.

Danach ging es zum Kop van’t Ende. Dort bekamen die Sekundarschüler von ihren Partnern einen Kurzvortrag zur Entstehung des Veluwemeers, den sie vorab im Erdkundeunterricht vorbereitet hatten. Mit diesen vielen Eindrücken ging der Tag seinem Ende zu und man musste sich schon von den neuen Freunden verabschieden. „Am Anfang war es ja noch etwas komisch sich zu verständigen, aber am Nachmittag klappte es schon viel besser“, erklärte Marlon Kühnen. Patrick Hoffmann schloss sich an und führte fort: „Ich habe gemerkt, dass ich schon vieles verstehen kann, aber beim Sprechen fehlten mir manchmal noch die richtigen Vokabeln.“ In solch einem Fall konnte man sich aber mit Deutsch behelfen, da die Schüler in Elburg auch Deutsch in der Schule lernen. Und genau das wollen sie dann beim Gegenbesuch in Alpen anwenden. „Wir freuen uns schon drauf, die Partner wiederzusehen und ihnen die Sekundarschule Alpen zeigen zu können“, waren sich die Alpener am Ende alle einig und planten schon im Bus, was sie am Tag des Gegenbesuches machen wollen.