Aktion vom Verein Context Stadtbücherei Xanten verteilt Gratis-Comics an Kinder

Die Stadtbücherei Xanten nimmt erstmals am Gratis-Comic-Tag teil. In diesem Jahr hat die Aktion den Schwerpunkt „Comics für Kids“. Jedes Kind kann sich am Samstag, 11. Mai, zwischen 9 Uhr und 13 Uhr in der Stadtbücherei am Kapitel 18 ein Gratis-Comic abholen – solange der Vorrat reicht.