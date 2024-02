Angespannte Haushaltslage Xanten will die Gebühren für die Stadtbücherei anheben

Mit dem Vorschlag setzt die Verwaltung einen Vorschlag der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung um. Mit der Politik hatte sie in den vergangenen Monaten in dem Gremium über mehrere Maßnahmen diskutiert, um die Ausgaben der Stadt zu senken und die Einnahmen zu erhöhen. Die Benutzungsgebühren der Stadtbücherei anzuheben, war ein Vorschlag. Erwartet werden Mehreinnahmen von 2800 Euro. Insgesamt sollen alle Konsolidierungsmaßnahmen zu einer Ergebnisverbesserung um knapp 440.000 Euro führen. Bisher prognostizierte Kämmerer Stephan Grundmann ein Defizit von knapp 2,9 Millionen Euro in diesem Jahr.