Gegen Langeweile in Corona-Krise : Stadtbibliothek bekommt neue Bücher zum Ausleihen

Xanten Die Stadtbücherei Xanten hat mit Unterstützung der Sozialstiftung neue Bücher und Spiele für Kinder angeschafft, um in der Corona-Krise einen kleinen Beitrag gegen Langeweile zu leisten.

Die Bücher und Spiele wurden in Geschäften in der Stadt gekauft, um den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen. Das teilte der Vorstandsvorsitzende der Sozialstiftung, Bürgermeister Thomas Görtz, mit. Die Stadtbücherei bietet die Spiele und Bücher als „Medien to go“ an. Die Ausgabe erfolgt am Seitenfenster der Stadtbücherei, und zwar dienstags, donnerstags und samstags zwischen 9 und 13 Uhr.