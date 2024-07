Für Menschen und Tiere gesundheitsgefährdend Stadt Xanten warnt vor Blaualgen im Prekkesee

Deshalb weist die Stadt Xanten nochmals ausdrücklich auf die geltenden Verbote am Prekkesee hin: Gemäß der geltenden See- und Uferordnung ist es grundsätzlich verboten, die Uferflächen zu betreten sowie im See zu baden. Zudem gilt Leinenpflicht für Hunde. „Trotz dieser Vorschriften wurden in letzter Zeit vermehrt Fälle beobachtet, in denen Personen die Regeln missachten und ihre Hunde im See baden lassen“, schreibt die Stadt.