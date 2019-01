Notfalldose: Der Lebensretter im eigenen Kühlschrank

Xanten Sie ist etwa so groß wie ein Senfglas, enthält lebenswichtige Daten und wird nun von der Stadt Xanten kostenlos verteilt: die Notfalldose.

Daher hat sich Gabriele Paersch, die seit einigen Jahren den Pflegetreff in Sonsbeck organisiert und auch dem Kreisverband Kleve dem Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH) vorsitzt, sich mit der Stadt Xanten zusammengetan, um für die sogenannte Notfalldose zu werben. „Ich bin über meine Arbeit für den BRH auf die Dose gestoßen. Und ich fand die Idee so klasse und hilfreich, dass ich darauf aufmerksam machen wollte“, sagt die Sonsbeckerin.

Der Grundgedanke hinter der Notfalldose ist ebenso simpel wie genial. Denn immer mehr Menschen bewahren Notfall- und Impfpass, einen Medikamentenplan oder auch eine Patientenverfügung in den eigenen vier Wänden auf. Im Falle eines Notfalls ist es für die Retter aber nicht ersichtlich, wo sich diese Dokumente befinden. Daher kann all dies in die Dose gesteckt werden, die dann im Kühlschrank aufbewahrt werden sollte. „Der überwiegende Teil aller Menschen hat einen Kühlschrank in der Küche stehen. So können die Retter dann schnell an die benötigten Informationen gelangen“, erklärt Gabriele Paersch das Prinzip.