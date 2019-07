Klage gegen das Land : Stadt unterliegt vor Gericht: Kein Geld für zusätzliche Flüchtlinge

Düsseldorf/Xanten 2015 wurden der Stadt neue Flüchtlinge fast über Nacht angekündigt. Doch die Landespauschale blieb unverändert. Darum hatte die Stadt das Land auf eine Million Euro verklagt.

2015 erreichte der Zustrom von Flüchtlingen den Höhepunkt. Viele Kommunen mussten plötzlich zahlreiche Geflüchtete zusätzlich unterbringen. Dafür erhielten sie im Gegenzug unter anderem vom Land eine Pauschale. Das waren für Xanten etwas über eine Million Euro, obwohl sich nach Angaben der Stadt die Gesamtkosten auf 2,2 Millionen Euro beliefen. Darum forderte sie nun 934.754,77 Euro plus Zinsen nachträglich ein. In späteren Jahren hat das Land die Kostenerstattung neu geregelt, eine Pro-Kopf-Pauschale löste die allgemeine Pauschale ab, die sich nach Einwohnerzahl und Fläche einer Stadt ergab.

Nach Ansicht der Stadt wurden auch Menschen zugewiesen, die eigentlich noch in einer der Landeseinrichtungen hätten bleiben müssen, zum Beispiel weil ihr Aufenthaltsstatus noch ungeklärt war. „Manchmal kam wenige Minuten vor der Ankunft ein Fax nur mit den Namen, aber ohne Informationen über Identität oder den jeweiligen Aufenthaltsstatus“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz in der Anhörung vor Gericht. „Wir hatten keine Möglichkeit, zu prüfen.“ Das Ganze sei als Amtshilfe erfolgt, argumentierte Görtz. Entsprechend habe das Land die so entstandenen Kosten zu tragen.

Der Vorsitzende Richter der fünfköpfigen 1. Kammer des Verwaltungsgerichts machte schon während der Anhörung in einer ersten Einschätzung deutlich, in welche Richtung man tendiere. Er äußerte durchaus Verständnis für die Forderung der Stadt Xanten und sprach von einer prekären Situation. Das damalige System habe bei der Finanzierung zu Verwerfungen geführt. Aber die gezahlte Pauschale sei nicht an eine konkrete Zahl an Flüchtlingen gekoppelt, machte er deutlich.