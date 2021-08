Sonnensegel in Xanten : Neuer Schattenplatz am Ostwall-Spielplatz

Neuer Schattenplatz am Ostwall-Spielplatz

Sonnensegel in Xanten

Das neue Sonnensegel am Ostwall-Spielplatz überdeckt einen rund sieben mal neun Meter großen Bereich. Foto: Stadt Xanten

Xanten Die Stadt Xanten hat nach Forderungen von Eltern im Kleinkinder-Bereich des beliebten Spielplatzes am Ostwall ein Sonnensegel aufgespannt.

Die Stadt Xanten hat ein Sonnensegel auf dem Spielplatz am Ostwall aufspannen lassen. Er freue sich gemeinsam mit den Xantener Eltern und Kindern über den neuen Schattenplatz, sagt Bürgermeister Thomas Görtz. In den vergangenen Monaten wurde daran gearbeitet, den vor allem bei kleineren Kindern beliebten Teilbereich mit Sandkasten, Kaufladen und Eselkarren mit einem Sonnenschutz auszustatten. Nach den Erfahrungen der vergangenen drei Hitzesommer sei vor allem bei Eltern vermehrt der Wunsch nach einem Schattenspender entstanden, so Görtz.