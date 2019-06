Siegerehrung in Xanten : Beim Stadtradeln gibt´s nur Sieger

Siegerehrung in Xanten

Xanten Insgesamt 8676 Kilogramm Kohlenstoffdioxid haben die Xantener Fahrradfahrer beim diesjährigen Mobilitätswettbewerb eingespart.

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz begrüßte am Mittwochnachmittag nur Gewinner im Rathaus. 342 von ihnen waren eingeladen zur Preisverleihung des Stadtradelns, dem bundesweiten Mobilitätswettbewerb, an dem elf von 13 Kommunen im Kreis Wesel teilgenommen hatten. „Denn“, so sagte Görtz, „jeder Einzelne ist ein Gewinner. Ein Gewinner für den Klimaschutz.“