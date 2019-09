Jugendliches Engagement in Xanten : Klettern und Rock am Südsee-Strand

Sophie Angenendt, Querflöten-Spielerin im Tambourcorps St. Willibrord in Wardt zeigte, dass sie auch in den Kletterseilen eine gute Figur macht. . Foto: Fischer, Armin (arfi)

Die Stadt Xanten bedankte sich bei jungen Ehrenamtlern mit einem schönen Event aus Abenteuer und Musik im Freizeitzentrum Wardt. Die Premiere hätte mehr Besucher verdient. Es soll auf jeden Fall eine Neuauflage geben.

Es war ein gelungener Abend, den die Stadt ihren ehrenamtlich engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Freitagabend am Freizeitzentrum geboten hat. Zum einen hatte Bürgermeister Thomas Görtz je zwei Mitglieder aller Xantener Vereine zu einer Kletterpartie in den Hochseilgarten eingeladen, zum anderen wurde den Jugendlichen „Rock am See“ geboten – open air an der Wasserskianlage.