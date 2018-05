Xanten: Stadt bittet: Blumenwiese im Ostwall nicht betreten

Xanten Wenn die Wiese sich entwickelt hat, wird ein Weg, vielleicht sogar ein Picknickplatz hineingemäht.

Seit Anfang der Woche blüht die Schmetterlingswiese im Ostwall des Kurparkes. Sehr zur Freude der Bürger der Stadt (wir berichteten). "Wir freuen uns, dass unser Konzept der natürlichen Blühwiese so gut ankommt, allerdings möchten wir alle Besucher des Kurparks eindringlich bitten, die Blumenwiese nicht zu betreten, sondern vom Rand aus zu genießen, damit die Blumenpracht nicht direkt wieder zerstört wird", appelliert jetzt Bürgermeister Thomas Görtz an die Naturliebhaber. Das Pflücken der Blumen am Rand sei kein Problem. Jedoch sollten die Pflanzen von allzu vielen begeisterten Besuchern verschont bleiben.