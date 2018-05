Xanten : Staatsschutz ermittelt nach Vandalismus

Xanten Zum ersten Mal haben sich in Moers Unbekannte an sogenannten Stolpersteinen vergangen, die an Opfer der Nationalsozialisten erinnern. Drei Steine sind in der Nacht auf Donnerstag mit schwarzer Farbe besprüht worden.

Die Unbekannten warfen auch Kerzen um, sie zertraten und zerstreuten außerdem den um die Steine angeordneten Blumenschmuck. "Einige Blumen sind sogar in Mülltonnen gelandet", sagte Bernhard Schmidt vom Verein "Erinnern für die Zukunft". Die drei beschädigten Stolpersteine sind Kranken gewidmet, die im Zuge der "Euthanasie" von Nazis ermordet wurden.

Die Steine gehören zu insgesamt 13, die erst am Mittwoch neu in Moers verlegt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen an den Staatsschutz in Duisburg abgetreten, der routinemäßig bei Taten mit möglicherweise rechtsradikalem Hintergrund eingeschaltet wird. Erst Dienstag wurde mit der Bundeskanzerlin Angela Merkel der Gedenktag zum "Solinger Anschlag" vor 25 Jahren begangen. Rechtsradikale töteten damals 19 Menschen.

