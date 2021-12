St.-Victor-Bruderschaft Xanten : Theo Lurvink wird Ehrenmitglied

Xanten Die Victorsse haben ein neues Ehrenmitglied: Theo Lurvink. Die Urkunde erhielt er von der St.-Victor-Bruderschaft an einem besonderen Tag für Edeka in Xanten: Vor 30 Jahren wurde der erste Markt eröffnet.

Die St.-Victor-Bruderschaft Xanten hat Theo Lurvink zum Ehrenmitglied ernannt. Die Urkunde wurde am Samstag durch Kapitän Peter Bullmann, Schriftführer Volker Markus und Ehrenvizekapitän Wolfgang Mehring überreicht. Der erweiterte Bruderschaftsvorstand habe beschlossen, damit seine langjährigen Verdienste für den Verein zu würdigen, erklärten die Victorsse. Seit 25 Jahren sei Theo Lurvink bei ihnen „eine feste Institution“.

Anlass für die Urkundenüberreichung war ein Jubiläum: Edeka Lurvink existiert seit 30 Jahren in Xanten. 1991 hatte Theo Lurvink seinen ersten Markt in Xanten eröffnet. Heute sind es zwei, ein dritter ist in Wesel, sie werden von den Söhnen Benny und Pascal geführt.