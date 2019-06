St.-Pantaleon-Bruderschaft : Volles Programm beim Lüttinger Schützenfest

Lüttingen Die St.-Pantaleon-Bruderschaft Lüttingen lädt von Freitag, 28. Juni, bis Montag, 1. Juli, zu ihrem diesjährigen Schützenfest ein. Höhepunkt ist das Königsschießen am Samstag.

Los geht das Fest am Freitag um 16 Uhr, wenn der Ehrenzug im Festzelt antritt, um anschließend die Majestäten abzuholen. Um 20.15 Uhr findet der große Zapfenstreich auf dem Dorfplatz statt. Danach beginnt der Dämmerschoppen. Der Abend wird von der Mobil-Disco „Fata Morgana“ gestaltet. Am Samstag tritt die Bruderschaft um 13 Uhr am Schützenplatz an. Das Preis- und Königsschießen beginnt um 14.30 Uhr unter musikalischer Begleitung der Niederrheinmusikanten. Ab 20 Uhr sorgt die „Herzschlag-Partyband“ für Stimmung beim Tanzabend.