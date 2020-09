Corona-Pandemie : Organisatoren sagen St.-Martinszug in Xanten ab

Xanten Wegen der Corona-Pandemie sagt auch die Viktor-Grundschule Xanten den St. Martinszug in diesem Jahr ab. Es soll für die Schüler aber eine Alternative geben – mit Laternen, Martinsspiel und Weckmann.

Die Viktor-Schule Xanten hat den St. Martinszug für dieses Jahr abgesagt. Das Organisationsteam habe sich „schweren Herzens“ dazu entschlossen, teilte die Schule am Montag mit. „Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage, der derzeit steigenden Infektionszahlen und auch des Verbots von Großveranstaltungen in NRW sehen wir keine Möglichkeit,unseren schönen Martinszug in diesem Jahr in bekannter Weise durchzuführen.“ In den vergangenen Wochen sind die Infektionszahlen bundesweit wieder gestiegen. Der Martinszug in Xanten war für den 11. November geplant gewesen.