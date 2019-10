Martinstradition am Niederrhein : Sonsbeck ist für Martinszug gerüstet

Sonsbeck Sammler danken für die Spenden. Es werden wieder rund 2500 Besucher erwartet.

Die Aufstellung mit musikalischer Einstimmung erfolgt am Samstag, 9. November, um 17 Uhr am Neutorplatz. Der St.-Martin-Verein bittet Anwohner, den Zugweg mit Laternen und Lichtern zu schmücken: Vom Neutorplatz geht es über die Herren-, Balberger- und Weseler Straße zum Taubenweg, dann folgen Reiher- und Gartenstraße, An der Ley, An der Stau. Über die Herrenstraße geht es zurück zum Neutorplatz. Dort wird am Martinsfeuer die Bettler-Szene nachgespielt. Darsteller sind Matthias Broeckmann als St. Martin und Gerd Mattissen als Bettler.