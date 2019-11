Sankt Martin : Ein Lichtermeer für den heiligen Mann

Sonsbeck Tausende Menschen in Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten ehrten St. Martin für seine barmherzige Tat. Ein leuchtendes Beispiel der Nächstenliebe, das in einer Flut aus Laternen prachtvolle Huldigung fand.

Und dann geht es los: Die Musik setzt ein, der Zug setzt sich in Bewegung. „Lasst uns froh und munter sein“, „Taler, Taler, du musst wandern“: Die beiden Spielmannszüge aus Hamminkeln und Veen und der Musikverein Harmonie Sonsbeck-Labbeck greifen tief in ihre Repertoire-Kiste, um den Martinszug nonstop musikalisch begleiten zu können. Geschätzt 2500 Kinder und Erwachsene ziehen am Samstag mit ihren Laternen um 17.30 Uhr durch die Straßen, vorneweg der heilige Mann hoch zu Ross. Stets an seiner Seite: die beiden Paginnen Jule Ingendae und Meike Greuel.

Die Feuerwehr sichert an einigen Stellen den Neutorplatz ab, weist den Kindern bei ihrer Rückkehr den Weg, damit sie für das Schauspiel eine möglichst gute Sicht haben. „St. Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross, das trug ihn fort geschwind“: Aus hunderten Kehlen erklingen die Martinslieder, die vorher in den Kindergärten und der Grundschule eingeübt wurden. Und dann Stille auf dem Neutorplatz. „Ich wurde ein guter Freund von Martin, als er vor vielen 100 Jahren zu uns in die Armee des römischen Kaisers kam“, hört man eine Stimme aus Lautsprechern. Sie gehört Winfried Cleve, der die Martinsgeschichte erzählt. „Er war ein freundlicher Kamerad. Aber dass sich sein Name vom römischen Kriegsgott Mars ableitet, das fand Martin nicht gut. Denn er hatte immer ein Herz für Arme und Kranke.“ Martin wurde Offizier, wurde irgendwann mit anderen Soldaten der römischen Armee auf die weite Reise nach Frankreich geschickt. Alle seien müde gewesen von dem langen Marsch. An einer Kirche in Amiens, so erzählt Cleve weiter, da habe Martin einen Bettler gesehen, halbnackt und frierend.