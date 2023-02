St.-Martin-Schützenbruderschaft Vynen Heinz Stiers wird Ehrenbrudermeister

Die St.-Martin-Schützenbruderschaft Vynen wird erstmals in ihrer Geschichte von einer Frau geführt: Auf der Jahreshauptversammlung wurde Ricarda Janßen zur Brudermeisterin gewählt – mit 63 Ja-Stimmen, zwölf Enthaltungen und keiner Gegenstimme. Sie übernimmt die Aufgabe von Heinz Stiers, der sich nach 30 Jahren Vorstandsarbeit – davon elf Jahre als erster Brudermeister – nicht mehr zur Wahl stellte. Sie werde diese Arbeit, die er vollbracht habe, nicht in vollem Umfang leisten können, sagte Janßen. Sie sei Mutter und berufstätig. Aber mit einem funktionierenden Team sei die Herausforderung zu leisten. Außerdem wurden folgende Personen in den Vorstand (wieder) gewählt: Kerstin Mrosek (Schriftführerin), Marie-Therese Boßmann (Schießmeisterin), Peter Pfeiffer (Kommandeur), Carsten Stingl (stellvertretender Kommandeur), Tim Habelmann (stellvertretender Schießmeister), Henrik Nienhuis (Jungschützenmeister), Jonna Zimmer (stellvertretende Jungschützenmeisterin).