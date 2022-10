Zugweg in Sonsbeck : Die schönsten Häuser beim Martinszug bekommen Preise

So schön beleuchtet waren die Häuser im vergangenen Jahr (Archivfoto). Foto: Enters

Sonsbeck Die Route für den Martinszug in Sonsbeck steht fest. Der Martinsverein bittet die Anwohner, ihre Häuser mit Lichtern und Laternen zu schmücken. Es lohnt sich.

Der St.-Martin-Verein Sonsbeck hat die diesjährige Route für den Umzug festgelegt, der am Samstag, 12. November, um 17 Uhr auf dem Neutorplatz starten soll. Der Umzug in Sonsbeck gehört mit rund 2500 Kindern, Eltern, Helfern und sechs Musikvereinen zu den größten Martinszügen in der Region. Diesmal führt er vom Neutorplatz aus über Herrenstraße, Buchenweg, Ulmenweg, Löwenfeld, Hochstraße, Kastellstraße und über Herrenstraße wieder zurück zum Neutorplatz. Dort wird am Feuer die Bettlerszene nachgespielt.

Der St.-Martin-Verein bittet die Anwohner des Zugwegs ihre Häuser mit Laternen und Lichtern zu schmücken. „Auch in diesem Jahr werden für die drei am schönsten geschmückten Häuser Preise ausgelobt“, teilen die Organisatoren mit. Sie danken den Sammlern und Spendern, mit deren Hilfe rund 1400 Martinstüten gepackt werden können. Zudem gilt ihr Dank allen Helfern, die am Martinstag anpacken beziehungsweise den Zug begleiten: „Ohne sie könnte der über die Gemeindegrenze hinaus bekannte Zug mit seinen vielen Teilnehmern nicht durchgeführt werden.“

Nach dem Umzug werden die Tüten im Kastell ausgegeben. Währenddessen spielt der Sonsbecker Posaunenchor am Rathaus Martinslieder und der Förderverein der Sonsbecker Schulen gibt wärmende Getränke an die Besucher aus. Eine Tüte erhalten alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis einschließlich zum vierten Schuljahr, zudem alle in Sonsbeck lebenden Flüchtlingskinder. Senioren ab 75 Jahren können ihre Tüte bereits von 11 bis 13 Uhr am Kastell abholen. Auch die Bewohner des Gerebernus-Hauses und des Heilpädagogischen Hauses (HPH) sowie die 37 Sonsbecker Seniorinnen und Senioren ab 90 Jahre werden bedacht. Nicht abgeholte Tüten werden dem Kinderschutzbund Peter Pan gespendet. Wer von den Sammlern nicht angetroffen wurde, kann sich noch bis zum 3. November, bei Birgit Enters, Tel. 02838 915889, melden.

(beaw)