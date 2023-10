Übersicht Die Martinszüge 2023 in Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck

Xanten, Ortsteil Vynen: Samstag, 11. November 2023. Start ist um 17 Uhr am FZX-Parkplatz am Hafen Vynen. Zugweg – 1. Runde: Parkplatz See, Timmermannsweg, Schulzenhof, Hauptstraße, Timmermannsweg, See. Martinsspiel am See. 2. Runde: Timmermannsweg, Hauptstraße, Hammelweg, Am Ehrenmal, Zugende am FZX-Parkplatz. Nach dem Zug ist die Tütenausgabe an den Fenstern des Pfarrheims.