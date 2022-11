Xanten, Ortsteil Vynen: Samstag, 12. November 2022. Xanten, Ortsteil Vynen: Samstag, 12. November 2022. Beim Martinszug in Vynen wird es dieses Mal Änderungen geben. Das berichtete das Martinskomitee. Demnach startet der Martinszug am Samstag, 12. November, um 17 Uhr vom großen FZX-Parkplatz am Hafen Vynen, das es das alte Schulgebäude nicht mehr gibt. Der Verlauf des Zuges ist in diesem Jahr in zwei Runden aufgeteilt: Vom FZX-Parkplatz geht es über den Alt-Vynscher-Weg, die Hauptstraße, den Timmermannsweg, dann findet das Martinsspiel wie gewohnt am See statt, von dort geht es über den den Timmermannsweg, die Hauptstraße, die Kirchstraße zurück FZX-Parkplatz. Die Tütenausgabe erfolgt nach dem Zug an den Fenstern des Pfarrheims. Die Kinder, die das möchten, können Ihre Tüte vom St. Martin persönlich an der Pfarrheimtüre erhalten.