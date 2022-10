Xanten, Ortsteil Wardt: Freitag, 11. November 2022. Start ist um 18 Uhr am Kindergarten auf der Heinrich-Hegmann-Straße. Von dort zieht der Martinszug an der Kirche vorbei durch die Straßen Kerkend, Meerend und Strohweg Richtung Siedlung Am Nibelungenbad. Dort soll der Zug durch den ersten Ring führen. Danach geht es denselben Weg zurück. An der Kirche findet dann das traditionelle Martinsspiel am offenen Feuer statt.