Laternen-Umzüge 2022 : Das sind die Martinszüge in Xanten, Alpen, Rheinberg und Sonsbeck

Foto: Hammer, Linda (lh) Infos Die Martinszüge 2022 in Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck

Xanten/Rheinberg Nach Corona-Schwierigkeiten in den vergangenen Jahren finden in diesem Jahr in Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck wieder diverse Martinszüge statt. Wir geben eine Übersicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Pandemie hat die Kinder in der Region viel gekostet. Einige haben wegen der Einschränkungen der vergangenen Jahre trotz Schul- oder Kindergartenbesuch noch keinen Martinzug mitgemacht. Das wird sich nun aller Voraussicht nach ändern. Nachdem in den zurückliegenden Jahren viele Martins-Veranstaltungen wegen der Pandemie ausfallen mussten, soll in diesem Jahr wieder an vielen Stellen in Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck gefeiert werden.

St. Martin 2022 - Termine für Martinszüge

Wo genau St. Martin einer bunten Kinderschar voran auf seinem Pferd durch die Straßen zieht, können Sie in unserer Infostrecke nachlesen.

Die in der Strecke genannten Termine stehen allerdings unter einem gewissen Corona-Vorbehalt. Abhängig von der Infektionslage kann es noch zu kurzfristigen Absagen oder Regelverschärfungen kommen.

St. Martin – wie entstand das Brauchtum?

Der Martinsbrauch ist inzwischen über 1000 Jahre alt und geht auf Martin von Tours zurück. Tours‘ Existenz gilt als historisch gesichert. Er lebte im 4. Jahrhundert und gilt als der Begründer des abendländischen Mönchtums. Heute wird er als einer der bekanntesten Heiligen der Katholischen Kirche verehrt.

Das Brauchtum mit Laternenumzügen ist der gängigen Forschungsmeinung zufolge wohl darauf zurückzuführen, dass Martin von Tours nach seinem Tod in einer Lichterprozession via Boot nach Tours gebracht wurde.

(th)