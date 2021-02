Corona-Impfung in Xanten : Klinikpersonal wünscht sich breite Aufklärung

Xanten Mitarbeiter des St.-Josef-Hospitals in Xanten haben die erste Corona-Schutzimpfung erhalten – zwei Wochen später als geplant. Eine Laborantin und ein Pfleger berichteten, warum sie sich dafür entschieden haben.

Eigentlich sollten die medizinischen Mitarbeiter des Xantener Sankt-Josef-Hospitals bereits vor zwei Wochen die Möglichkeit einer Corona-Schutzimpfung bekommen. Aber dieser Termin musste abgesagt werden, weil es am nötigen Impfstoff mangelte. Der Nachholtermin wurde dann kurzfristig angekündigt: „Wir haben erst vorgestern die Mitteilung bekommen, dass wir heute impfen können“, erklärte Internist Dr. Ulrich Meder am Samstag.

Angst vor der Ansteckung durch Patienten spielte für Gisela Gamerschlag übrigens keine Rolle bei der Entscheidung für die Impfung. „Wenn ich irgendwo sicher bin, dann doch in einem Krankenhaus. Ich habe viel mehr Angst davor, in ein Geschäft zu gehen“, sagte die Laborantin. Ähnlich sah es Pfleger Björn Ehlers: „Angst nein, ich würde es eher Respekt nennen. Impfen lasse ich mich, um meine Familie und die Verwandten zu schützen.“ Zu den vier Ärzten, die die Impfungen vornahmen, gehörte auch Dr. Olaf Nosseir. Für den Unfallchirurgen hat die zum Teil große Skepsis, die den Impfstoffen von Teilen der Bevölkerung entgegengebracht wird, einen Grund: „Weil sie so schnell entwickelt und zugelassen wurden, haben viele Menschen Angst vor Folgeschäden oder Nebenwirkungen.“ Für den Mediziner sind diese Sorgen unbegründet, da die Rahmenbedingungen völlig andere waren als bei allen bisherigen Impfstoffentwicklungen: „Normalerweise nehmen die bürokratischen Hürden bis zur Zulassung Jahre in Anspruch. Das hat man erheblich beschleunigt und zudem sehr viel Geld für die Forschung zur Verfügung gestellt. Die Impfstoffe sind deswegen keinesfalls schlechter. Man muss sich nur vor Augen führen, dass Grippe-Impfstoffe jedes Jahr überarbeitet werden.“