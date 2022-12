St.-Josef-Hospital in Xanten Mister Krankenhaus verabschiedet sich

Xanten · Michael Derksen hat mehr als 40 Jahre am St.-Josef-Hospital in Xanten gearbeitet. Nun übergibt er das Haus an Marco Plum. Derksen wird künftig in anderer Funktion „ein wachendes Auge auf sein Krankenhaus“ haben.

16.12.2022, 21:23 Uhr

In den vergangenen eineinhalb Jahren haben sie das Krankenhaus zusammen geführt. Nun geht Michael Derksen (l.) in den Ruhestand, und Marco Plum übernimmt allein die Geschäftsführung des St.-Josef-Hospitals. Foto: Olaf Ostermann