St. Helena Bruderschaft Xanten Besondere Ehre für erfolgreiche Schützinnen

Es ist eine besondere Ehre: Annika Kropmann hat sich in das Goldene Buch der Stadt Xanten eingetragen. Denn sie ist Bundesjugendprinzessin 2022 im Bund der Historischen Deutschen Schützen. Diesen Titel hatte die Helenin – sie ist Mitglied der Xantener St.-Helena-Bruderschaft – in Emsteck in Niedersachsen errungen. Es ist der wertvollste Titel, den die Jugend in diesem Verband erreichen kann. Mehr als 5000 Teilnehmer kamen zusammen. Annika Kropmann setzte sich mit der maximalen Ringzahl (30) durch.