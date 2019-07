St.-Birgitten-Schützenbruderschaft : Marienbaum feiert sein Königspaar

Xanten Max Boere und Claudia Krebbers regieren ein Jahr lang die St.-Birgitten-Schützenbruderschaft in Marienbaum.

(RP) Es wurde schon dunkel, als Max Boere mit dem 88. Schuss den Vogel abschoss und die Königswürde der St.-Birgitten-Schützenbruderschaft in Marienbaum errang. Zur Königin machte er Claudia Krebbers. Das war am Fronleichnamstag gewesen. Am Wochenende feierten die Schützen ihr neues Königspaar mit Kirmes, Zapfenstreich, Krönungsmesse und Frühschoppen sowie am Montagabend mit Festumzug, Parade und dem großen Krönungsball im Festzelt. Vorher traten Max Boere und Claudia Krebbers noch mit dem kompletten Thron für ein Foto zusammen. Zum Gefolge gehören: Hans-Hermann und Melanie Koppers, Theo und Maria Krebbers, Udo und Alice van Loock sowie Helmut und Elisabeth Lutterbach. RP-Foto: Armin Fischer