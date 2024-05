St.-Birgitten-Bruderschaft Marienbaum sucht dieses Mal einen König und einen Kaiser

Das Kaiser-, Königs- und Prinzenschießen ist am Donnerstag, 30. Mai, also an Fronleichnam. Die Bruderschaft nimmt deshalb zuerst an der Prozession teil. Sie ist in diesem Jahr in Obermörmter. Beginn ist um 9.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Die Mitglieder der Bruderschaft nehmen in Uniform an der Fronleichnamsprozession teil, die Anreise erfolgt eigenständig.