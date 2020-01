Zwei Feiern zum Jahresauftakt : Sonsbecker Bruderschaften laden zu Winterfesten ein

Das waren Zeiten: Schon beim Winterfest 1984 herrschte ausgelassene Stimmung bei den St.-Anna-Schützen Sonsbeck-Balberg. Foto: Schützen

Sonsbeck Die St.-Anna-Schützen in Balberg werden 400 Jahre alt. Sie starten wie die St.-Hubertus-Schützen in Labbeck mit einem Winterfest.

In Sonsbeck stehen in diesem Jahr nicht nur die Feierlichkeiten zum 700. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte an, auch für die Bruderschaften stehen wieder einige Festivitäten auf dem Jahresplan. Besonders in Sonsbeck-Balberg ist die Vorfreude groß, denn die St.-Anna-Schützenbruderschaft wird in diesem Jahr 400 Jahre alt.

Die Planungen und Vorbereitungen für dieses Event werden daher auch einen großen Teil der Jahreshauptversammlung einnehmen, die am Freitag, 10. Januar, ab 20 Uhr im Haus Maria Magdalena stattfinden wird. Am Samstag, 18. Januar, eröffnen die St.-Anna-Schützen dann die Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr mit ihrem Winterfest. Dieses wird ab 19 Uhr in der Gaststätte Kalscheur (Schwarze Straße 1) stattfinden. Die gesamte Schützenfamilie ist herzlich eingeladen, bei gutem Essen und einer spannenden Tombola einen geselligen Abend miteinander zu verbringen. Zudem werden die Sieger und Platzierten des Pokal- und Nikolausschießens sowie Jubilare und verdiente Mitglieder geehrt. Um verbindliche Anmeldung bei Peter und Martina Labudda wird unter den Telefonnummern 02838 915640 und 0162 3419746 oder per E-Mail an peter.labudda@sankt-anna-schuetzen.de gebeten.

Bereits am kommenden Samstag, 11. Januar, veranstaltet derweil die St.-Hubertus-Bruderschaft Labbeck ihr diesjähriges Winterfest. Los geht es um 18 Uhr in der Gaststätte am Campingplatz Speetenkath (Urseler Str. 18a, Xanten). Für 14,50 Euro pro Person wird erst ein Buffet angeboten, später wird dann DJ Leo an den Plattentellern bis in die frühen Morgenstunden für gute Laune sorgen. Auch eine Tombola wird es wieder geben. Um Anmeldung für das Buffet unter mikehakvoort@t-online.de wird gebeten.

(pm)