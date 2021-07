St.-Anna-Schützenbruderschaft Sonsbeck-Balberg : Nach 400 Jahren im Aufbruch

Sonsbeck Die Corona-Pandemie hat der St.-Anna-Schützenbruderschaft Sonsbeck-Balberg einen Strich durch die Pläne zum Jubiläum gezogen. Doch der Traditionsverein sieht sich mit einer weit größeren Herausforderung konfrontiert. Der fehlende Nachwuchs zwinge zum Umdenken, sagt Brudermeister Lothar Willemsen. Ein externer Berater soll helfen. Auch eine Fusion ist nicht ausgeschlossen.

Er betont, dass es wichtig sei, an Traditionen festzuhalten. „Wir müssen aber immer beachten, nicht aus der Zeit zu fallen“, relativiert Willemsen. Die Satzung der St.-Anna-Schützen sei bewusst offen gehalten und erlaube jedem, Mitglied zu werden sowie die Königswürde zu erringen, gleich welchen Geschlechts, welcher Konfession, Herkunft oder sexueller Orientierung, solange die Person sich den christlichen Werten verpflichtet fühlt. Die Realität sieht allerdings anders aus: Unter den 55 St.-Anna-Mitgliedern ist keine einzige Frau. Noch nie in der 400-jährigen Geschichte des Vereins hat es ein weibliches Mitglied, noch eine Schützenkönigin gegeben. Bis in die Neuzeit auch nicht gewollt, wie Willemsen sagt. Die Mitgliedschaft sei im Schützenverein doch immer noch weitverbreitet eine Männerdomäne. Der Brudermeister findet das überdenkenswert, zumal viele Ehefrauen der Mitglieder sehr engagiert seien und etwa die Aufbauarbeiten vor Festen mitstemmten. „Der Verein hat schon immer von der Mithilfe der Frauen gelebt“, sagt Willemsen. „Aber es läuft ein bisschen nach dem Motto: Die Frauen machen die Arbeit, die Männer haben das Vergnügen.“

Bedauerlich findet es der Brudermeister, wenn Schützenvereine von Außenstehenden als „Saufgemeinschaften“ wahrgenommen werden oder – noch schlimmer – mit Attentaten wie in Winnenden verbunden werden. Willemsen hebt die hohen Sicherheitsauflagen an den Schießständen sowie bei der Aufbewahrung der Gewehre hervor. Für ihn bedeutet das Wirken in einem Schützenverein, Menschen zusammenzubringen, die Gemeinschaft zu genießen, aber auch, sich der Nächstenliebe durch soziales Engagement zu widmen. So richtete die Bruderschaft beispielsweise das Gerebernus-Fest aus, was sie mit anderen Vereinen gerne wiederbeleben will. Bei Dorf­aktionstagen hilft sie ebenfalls mit und bietet bei Heimatabenden ein buntes Bühnenprogramm. Der Begriff Sitte bedeute zudem, die Erinnerung an das Althergebrachte zu bewahren. „Dazu zählt es unter anderem auch, aus den Torheiten von damals zu lernen und sich an die Opfer zu erinnern“, so Willemsen, damit sich sowas nicht wiederholt.