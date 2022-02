Vorfälle in Sonsbeck und Alpen : Hinweise auf Wolf werden weiter untersucht

Niederrhein Ist tatsächlich ein Wolf am linken Niederrhein unterwegs? Diese Frage bewegt vor allem die Halter von Schafen. Noch können die Behörden keine eindeutige Auskunft geben.

Die Hinweise, dass ein Wolf in der Region herumstreift, verdichten sich. Wie berichtet, soll im Januar erst ein Tier in Issum gesichtet und wenige Tage später in Alpen sogar gefilmt worden sein. Besonders spektakulär war der Riss von Schafen im Februar in Sonsbeck. Dafür könnte ein Wolf verantwortlich sein. Doch noch fehlt in allen Fällen der offizielle Nachweis. Das Video war ebenso wie das DNA-Material vom Schafsriss an das Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz (Lanuv) zur Auswertung weitergeleitet worden.