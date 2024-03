Erfolgsgeschichte am Basketball So viel BG Lintfort steckt im TuS 08 Rheinberg

Es war im Jahr 2013, als Thomas Schrader nach seinem Studium mit ein paar Freunden die Basketball-Abteilung des TuS 08 Rheinberg wiederbelebte. Genügend Erfahrung brachte er mit. Zwischen 1998 und 2008 hatte der heute 39-Jährige bei der BG Lintfort gespielt. Als Senior warf Schrader zumeist in der Oberliga seine Körbe. Mit dem TuS 08 spielte er zunächst in der 2. Kreisliga um Punkte. Seit 2022 ist Schrader wieder in der Oberliga unterwegs, mit Rheinberg in dieser Saison als Kapitän auf dem Weg in die 2. Regionalliga. Dort spielt die BGL um den Klassenerhalt. Plötzlich befinden sich die beiden Vereine fast auf Augenhöhe. Ein Aufstieg wäre nicht für Schrader als langjährigem BGL-Spieler ein ganz besonderes Ereignis. Gleich zwölf der 15 Rheinberger Korbjäger trugen bereits das Trikot des Nachbarklubs mit der langen Basketball-Tradition. Und auch Trainer Thorsten Watzek besitzt eine BGL-Vergangenheit.