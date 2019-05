TuS Xanten : Jahreshauptversammlung soll im zweiten Anlauf gesittet ablaufen

Xanten Nachdem die erste JHV im März abgebrochen werden musste, findet die Neuansetzung nun in der Mensa des Gymnasiums statt. Alle Beteiligten versprechen, diesmal besonnen vorzugehen, um ein erneutes Fiasko zu vermeiden.

Am heutigen Freitagabend findet die Jahreshauptversammlung des TuS Xanten statt. Und das bereits zum zweiten Mal. Denn die erste Versammlung im März musste abgebrochen werden, weil der Andrang im Vereinsheim am Fürstenberg schlicht zu groß war (wir berichteten). Platzprobleme werde es nun aber nicht geben, versichert der TuS-Vorsitzende Heinrich Gundlach. Die JHV findet diesmal nämlich in der Mensa des Gymnasiums statt. Alles, was im März bis zum Abbruch bereits beschlossen und entschieden wurde, sei allerdings hinfällig. „Wir fangen bei null an. Ein Neustart”, sagt Gundlach.