Fußball-Kreisliga A : Zwei Xantener Mannschaften buhlen um die Tabellenspitze

KREIS Dem TuS und Lüttingen bietet sich die Möglichkeit, auf Rang eins zu überwintern. Schlusslicht Orsoy muss am Sonntag in Alpen antreten.

Während Xanten und Lüttingen am letzten Spieltag vor der Winterpause auf die Tabellenführung schielen, kann Borth am Sonntag einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zurücklegen.