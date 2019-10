Fußball-Kreisliga B : Zwei Tore und drei Platzverweise in Kapellen

Kreis Büderich gewann beim TVK mit 2:0. Vyma setzte sich in Rheinkamp durch.

SSV Lüttingen II – SV Sonsbeck III 0:4 (0:2). Für die Gäste lief es wie am Schnürchen. „Wir hatten den Gegner richtig gut im Griff, eine bombensichere Defensive und haben im richtigen Moment zugeschlagen“, resümierte Gästecoach Thomas Loeffen. Die Fischerdörfler waren chancenlos. Arion Krasniqi und Kemal Sürücü brachten die Loeffen-Elf in Führung. Joker Joshua van der Linden stach zweimal und markierte den Endstand. „Es hat einfach alles gepasst“, stellte der Sonsbecker Übungsleiter klar.

TV Kapellen – Büdericher SV 0:2 (0:1). „Der Sieg ist absolut verdient“, merkte Stefan Tebbe, der Mann an der Seitenlinie des BSV, an. In dem Spiel gab’s drei Platzverweise. „Die Partie war aber in keinerlei Hinsicht unfair“, sagte Tebbe weiter. Zweimal traf’s seine Akteure. Marius Ploch und Joel Dörken hätten gemeckert. „Der Schiedsrichter war jedoch viel zu schnell mit den Karten“, fand der Büdericher Teamchef. Aber auch in Unterzahl ließ der SVB nichts mehr anbrennen. Markus Dachwitz und Sascha Ströter netzten.