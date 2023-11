Frauenfußball Aufstiegstrainer Daniel Peetz kehrt zum SV Budberg zurück

Vor der Begegnung wurde bekannt, dass die Budbergerinnen in der nächsten Saison einen neuen Trainer bekommen. Daniel Peetz übernimmt dann den Job von Chris Donaubauer und André Smeets. Der B-Lizenz-Inhaber kehrt an alte Wirkungsstätte zurück. Peetz hatte die SVB-Frauen 2011 in der Landesliga übernommen und sie 2015 in die Regionalliga geführt. Aus beruflichen Gründen musste er dann aufhören. Zuletzt trainierte der heute 41-Jährige bis zu diesem Sommer die U15-Mädchen des Vereins. „Daniel trägt das Budberg-Gen in sich und ist bekannt für ein facettenreiches Training. Zudem kennt er viele Spielerinnen schon aus der Jugend“, sagte Lisa Baum, die Obfrau der SVB-Fußballerinnen. Donaubauer wird Peetz dann unterstützen.