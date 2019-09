Fußball-Kreisliga B : Krisensitzung: Zieht der TuS 08 Rheinberg die erste Mannschaft zurück?

Rheinberg Beim Innenstadt-Club sind die Sorgen wieder groß. Der Kader der B-Liga-Mannschaft ist zu klein. Am Sonntag musste das Spiel bei RW Moers abgesagt werden. Womöglich zieht der Vorstand die Notbremse.

Am vergangenen Sonntag sollte der TuS 08 Rheinberg in der Kreisliga B bei RW Moers auflaufen. Doch die Partie wurde abgesagt. Gäste-Coach Carsten Bücker standen nur sieben einsatzbereite Fußballer zur Verfügung. So wurden die Punkte, die im Abstiegskampf dringend benötigt wurden, abgeschenkt. Womöglich wird der TuS 08, aktuell mit drei Zählern Tabellenvorletzter der Gruppe 1, in dieser Saison überhaupt nicht mehr in der B-Liga antreten, weil zu wenig Spieler zur Verfügung stehen.