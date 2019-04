2:1-Sieg über den VfB Frohnhausen : Zeiler trifft für den GSV Moers – und verletzt sich erneut

Moers Die Defensive des Landesligisten musste umgebaut werden, weil die eingeplanten Andreas Isailovic und Michael Schuster fehlten.

Der VfB Frohnhausen hatte beim GSV Moers kaum den Fußballplatz betreten, da führten die Gastgeber auch schon mit 1:0. Luis Ramon Gizinski hatte einen Freistoß zwar unter die Latte, aber dennoch nicht unhaltbar zu seinem achten Saisontreffer verwandelt (2. Minute). Dass die Führung auch noch beim Pausenpfiff bestand hatte und am Ende zum 2:1 (1:0)-Sieg reichte, lag an einem durchaus couragierten Auftritt des Moerser Fußball-Landesligisten.

Seine Mannschaftskollegen hätten aber vor der Pause für mehr Ruhe sorgen können. Doch Lukas Koch versäumte es, einen Konter abzuschließen, passte stattdessen auf Samet Altun, der – ebenfalls frei vorm Tor – vergab (41.). Das schaffte zwei Minuten später auf der Gegenseite auch Chamdin Said. Luca Di Giovanni konnte sich den Ball schnappen. Dabei hatte der Spieltag für Moers gar nicht so toll begonnen. Andreas Isailovic verletzte sich beim Aufwärmen, fehlte genau wie der zuvor eingeplante Michael Schuster in der Defensive. So gelang den Gästen doch noch der Ausgleich durch Chamdin Said nach einer eher ungefährlichen Standardsituation (63.).