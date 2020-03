Sportschießen : Zahlreiche Medaillen für Xantener Sportschützen

Xanten Die Bezirksmeisterschaft des Rheinischen Schützenbundes in der Disziplin Luftgewehr lief äußerst erfolgreich ab. Es gab viele Podestplätze für den St. Helena-Nachwuchs.

Die Sportschützen der St. Helena Sportschützen Xanten kehrten von der Bezirksmeisterschaft des Rheinischen Schützenbundes in der Disziplin Luftgewehr freistehend mit zahlreichen Medaillen zurück. In der Schülerklasse gingen gleich drei Mannschaften von St. Helena an den Start.