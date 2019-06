Triathlon : Yves Reinders löst sein WM-Ticket

Jens Burkhard wurde beim 70.3-Ironman in Rapperswil 174. Foto: Verein

Xanten Der Xantener Triathlet wird in Nizza über die Mitteldistanz antreten dürfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Yves Reinders hat Anfang September einen wichtigen sportlichen Termin in Nizza wahrzunehmen. Der Triathlet des TuS Xanten qualifizierte sich über die Mitteldistanz für die Weltmeisterschaft an der Côte d’Azur. Das WM-Ticket löste der Lehrer des Stiftsgymnasiums beim 70.3-Ironman im schweizerischen Rapperswil.

Reinders erreichte das Ziel nach 1,9 Kilometern im nur 16 Grad kaltem Wasser, 90 Kilometern auf dem Fahrradsattel und einem Lauf über 21,1 Kilometer in 4:30:15 Stunden. Der Xantener ging als viertschnellster Schwimmer in die zweite Disziplin. Auf dem Rad arbeitete sich der 47-Jährige dann bis auf Rang eins vor. Reinders hielt die Platzierung auf der Laufstrecke bis Kilometer 14. Allerdings wurden dann die Beine schwer. Letztlich reichte es für ihn dennoch zu einem starken dritten Platz in seiner Altersklasse, der gleichzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft bedeutete.

Mit Jens Burkhard war gleichzeitig ein zweiter TuS-Sportler bei hochsommerlichen Luft-Temperaturen am Start. Für ihn stoppte die Uhr nach 5:41:17 Stunden. Das zu bewältigende Radstrecke des 70.3-Ironman in Rapperswil zeichnete sich durch harte Anstiege – insgesamt waren 1100 Höhenmeter zu bewältigen – und lange Abfahrten aus. Der Lauf führte unter anderem 63 Stufen in die Altstadt hoch.

Dennis Overfeld bestritt seinen ersten Mitteldistanz-Triathlon beim Ironman 70.3 in Kraichgau, wo es ebenfalls sehr warm war. Mit seiner Zeit von 5:14:46 Stunden erklärte er sich einverstanden.