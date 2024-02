Stürmer ist vom GSV Moers enttäuscht Jan Pimingstorfer will beim TuS Xanten wieder durchstarten

Mit Jan Pimingstorfer hat der TuS Xanten den zweitbesten Stürmer der Vorsaison in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4, vom GSV Moers loseisen können. Der Winter-Neuzugang hätte sich von seinem ehemaligen Klub mehr Unterstützung gewünscht. Mit seinem neuen Verein möchte der 27-Jährige mittelfristig in die Landesliga. Der duale Student der sozialen Arbeit, der kürzlich mit seiner langjährigen Freundin aus Rheinhausen nach Moers gezogen ist, war in der Vorbereitung bereits für die Domstädter erfolgreich. Sein Einsatz im Bezirksliga-Nachholspiel auf dem Fürstenberg gegen den RSV Praest am Freitagabend (20 Uhr) wackelt allerdings.