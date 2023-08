Fußball-Bezirksliga Spätes Elfmeter-Tor rettet Xanten im Derby einen Punkt

Kapitän Niklas Maas hat in der Heimpartie gegen den GSV Moers mit seinem Elfmeter-Treffer in der Nachspielzeit dafür gesorgt, dass sich die seit 16 Monaten bestehende Ungeschlagen-Serie der Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten im Fürstenberg-Stadion weiter fortsetzt. Zuletzt unterlag die Mannschaft von Trainer Johannes Bothen auf heimischer Anlage am 24. April vergangenen Jahres dem SV Schwafheim (2:4). Die unterhaltsame, aber zerfahrene Begegnung des zweiten Spieltags der neuen Saison gegen den GSV endet 3:3 (1:2). „Für die Moral war das ein super Ding“, sagte Bothen, dessen Team alle Tore nach Standards erzielte.