Handball : Xantens Männer obenauf, Alpen/Rheinberg ganz unten drin

Rheinberg/Xanten Erfreulicher lief’s für die HSG-Frauen in der Verbandsliga. Die TuS-Handballerinnen haben weiter nicht viel zu lachen.

Es waren zehn starke Minuten vor der Pause, in denen die Verbandsliga-Frauen der HSG Alpen/Rheinberg den Grundstein für den Heimerfolg über den TV Borken gelegt haben. Das Team von Trainer Sebastian Elbers erzielte sieben Treffer in Serie. In der zweiten Hälfte schaltete die HSG einen Gang zurück, der Sieg geriet aber nie in Gefahr.