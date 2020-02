Handball-Bezirksliga : Xanten erklimmt die Tabellenspitze

Xanten Die TuS-Männer entschieden das Spitzenspiel gegen HMI deutlich für sich. David Hohl zeigte eine Glanzleistung zwischen den Pfosten.

Der TuS Xanten ist im Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga gegen die HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg wie eine Aufstiegsaspirant aufgetreten und hat durch den Sieg die Tabellenführung übernommen. „Endlich haben wir mal ein wichtiges Spiel gewonnen und es in Sachen Meisterschaft jetzt selber in der Hand“, resümierte Trainer Falko Gaede nach dem beeindruckenden 24:16 (11:8)-Erfolg.

In den Anfangsminuten bestimmten die Abwehrreihen und Torhüter das Spiel. Auf Xantener Seite spielte sich David Hohl in den Vordergrund. Der Schlussmann war einer der Garanten des Heimsiegs. Gaede: „Wir hätten eigentlich schon zur Pause deutlicher führen müssen.“ In Hälfte zwei zogen die Hausherren ab dem 16:11 in der 42. Minute davon.