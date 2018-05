Fußball: Xantens A-Jugend souveräner Meister

Xanten

Auf eine erfolgreiche Saison kann die Fußball-Jugendabteilung des TuS Xanten zurückblicken. So qualifizierten sich die A-Junioren als souveräner Tabellenerster der Kreisklasse mit 54 Punkten für die Leistungsklasse. Die B-Junioren sicherten sich durch einen vierten Rang auf direktem Weg den Verbleib in der Leistungsklasse für die nächste Spielzeit. Das Foto zeigt die A-Jugend (hinten v.l.): Erhan Taskin, Tobias Ries, Levin Bardehle, Lukas Kemkes, Dawid Kaftaniak, Rene Leuschner, Marco Cavallaro, Daniel Wellmanns, Johannes Billen; vordere Reihe (v.l.): Trainer Werner Kelputt, Niklas Bücken, Alexander Rozanski, Talal Salim, Can Güden, Sergen Erkis und Andre Koth.